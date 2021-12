Lewis Hamilton snelste in tweede training, Max Verstappen rap in ‘longruns’

“Het circuit is leuker om te rijden”, reageerde Verstappen na de tweede vrije training op de aanpassingen, die er ten opzichte van een jaar geleden zijn gedaan. Toen won de Nederlander. ,,Over het algemeen zijn snellere bochten leuker. Vooral de laatste sector, die was iets krapper. Ik vind de aanpassingen positief. We zijn nog steeds aan het leren en proberen een aantal dingen te begrijpen. De korte runs gingen niet volgens plan, daar komen we wat snelheid tekort. De lange runs waren competitiever. Dat is ook belangrijk.”

Hamilton noteerde op de zachtste band een tijd van 1.23,691. Verstappen kwam tot de vierde tijd, op flinke achterstand. Hij was ruim zes tienden van een seconde langzamer dan de Brit. Esteban Ocon (Alpine) en Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas bleven binnen de vier tienden van de zevenvoudig wereldkampioen.

De tweede sessie begon om 17.00 uur lokale tijd op het Yas Marina Circuit. Dat zal ook gelden voor de kwalificatie zaterdag en race op zondag (beiden 14.00 uur Nederlandse tijd). In de slotfase focusten de coureurs zich op de longruns richting de race. Hamilton deed dat op de medium-band, Verstappen aanvankelijk op de softs. Die racesimulatie zag er goed uit voor de Nederlander. In de slotfase reed Verstappen nog een paar ronden op die hardere, gele band. Ook op dat rubber was hij snel.

De sessie werd op het allerlaatste moment nog stilgelegd, na een flinke crash van de afscheidnemende Kimi Räikkönen in bocht 14. De Fin stapte ongedeerd uit.

