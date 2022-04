Van Barneveld begint uitstekend aan German Darts Grand Prix

Barney nam het in de laatste partij van de avondsessie op tegen de Engelsman en keek al snel tegen een 4-0 voorsprong aan. Ook in het vervolg van de partij liet hij geen spaan heel van Wilson en binnen no time stond er een 6-0 stand op het scorebord.

Eerder op de avond was Jeffrey de Zwaan in een Nederlands onderonsje te sterk voor Vincent van der Voort. Het was Van der Voort die bij een stand van 4-4 de eerste break plaatste. Het lukte hem echter niet om door te drukken. De Zwaan brak direct terug en hield daarna zijn eigen leg om een einde aan de partij te maken: 6-5.

Ook Van Peer (6-4) en Plaisier (6-3) plaatsten zich voor de tweede ronde in München. Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode komen zondag voor de eerste keer in actie. Zij stromen direct in de tweede ronde in.