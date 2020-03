Ajax en FC Utrecht ’mijden’ fysiek contact

De clubleiding kwam met een interne update, nadat de ziekte COVID-19 in Nederland was vastgesteld. ’Om die reden is vanochtend in het directieoverleg extra aandacht besteed aan dit onderwerp’, valt te lezen. ’En dan met name aan de preventieve maatregelen die we bij Ajax kunnen treffen.’

De directie, die advies heeft ingewonnen bij de medische staf, brengt alle in- en uitgaande reisbewegingen van medewerkers in kaart. Bezoekers van De Toekomst en de ArenA moeten strikt worden aangemeld.

De belangrijkste aanbevelingen van de directie voor de hygiëne: ’Hoest en nies in je elleboog, was je handen regelmatig met zeep, gebruik desinfecterende middelen, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg en voorkom direct lichamelijk contact en houd voldoende afstand van elkaar’.

Of de spelersgroep het mailtje ook heeft ontvangen en zich aan de aanbevelingen houdt, blijkt vanavond in Stadion Galgenwaard. Overigens is het handenschudden ook bij tegenstander FC Utrecht in de ban gedaan vanwege het coronavirus in Nederland.