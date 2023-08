Wervelende Oranje-hockeysters pakken Europese titel en olympisch ticket in Mönchengladbach

De succesvolle Europese goudjacht levert de ploeg van Paul van Ass een bekoorlijke bonus op: een rechtstreeks plaatsbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs. Oranje is de regerend olympisch kampioen, nadat het twee jaar terug in Tokio in de finale Argentinië met 3-1 versloeg. Zo kunnen Van Ass en zijn meiden in januari rustig op trainingskamp gaan, in plaats van een tijdrovend OKT te moeten afwerken.

Oranje, dat in de groepsfase de nodige moeite had om de ’Red Panthers’ op de knieën te krijgen, het werd op 20 augustus 2-0, maakte met twee snelle treffers vroeg het verschil. Die klap kwamen de Belgische vrouwen in Noordrijn-Westfalen niet meer te boven.

Erop kletsen

Oranje kletste er vanaf de eerste seconde op, ook al hadden de Belgen voor doelvrouwe Elena Sotgiu een grote witte muur opgetrokken. De ploeg van Paul van Ass en zijn rechterhand Thomas Tichelman hadden geen boodschap aan de negatieve speelwijze waarmee de Nederlandse coach Raoul Ehren de Red Panthers doorgaans tegen de Noorderburen laat spelen.

Marijn Veen en Joosje Burg kunnen feestvieren. De hockeysters zijn Europees kampioen! Ⓒ Pro Shots

En die aanvallende Hollandse strijdwijze sorteerde direct effect. Joosje Burg zette over de rechter achterlijn goed door, Felice Albers frommelde de bal voor de stick van Marijn Veen en de spits van Amsterdam opende met haar derde toernooitreffer de score: 1-0. Er waren amper tachtig seconden verstreken.

Beauty Moes

De titelverdediger was niet van plan om gas terug te nemen. Drie minuten na de openingstreffer volgde de tweede Oranje-treffer en wat voor één: Freeke Moes chopte de bal in de kleine ruimte over de stick van de vertwijfelde Michelle Struijk, controleerde het speeltuig en passeerde Sotgiu in de rechterhoek: 2-0.

Frédérique Matla juicht na een goal in de EK-finale. Ⓒ Pro Shots

Door de voorsprong liet het Nederlands elftal zich wat zakken en lokte België, de ploeg die immers moest komen, uit haar tent. Frédérique Matla, in balbezit gekomen in de aanvallende cirkel, zocht de lange hoek maar trof de paal. Twee strafcorners met topscorer Yibbi Jansen hadden niet het gewenste resultaat: de eerste werd niet gestopt, de tweede goed uitgelopen door de Belgen.

Koning

Nadat Joosje Burg een voorzet van Albers niet over de doellijn wist te drukken, was daar ineens de aansluitingstreffer van België: Barbara Nelen dribbelde in haar 308e interland door de Nederlandse defensie en bereikte Abi Raye, die Josine Koning vanuit een onmogelijke hoek passeerde. Die treffer kan de perfectionistische Koning, voor de halve finale tegen Engeland aangewezen als eerste keeper, zich aanrekenen: 2-1.

Dat was even schrikken voor de ploeg die na de verloren olympische eindstrijd van Rio (2016) alle finales op een eindronde had gewonnen. Zeker toen de Zuiderburen ook nog mochten aanleggen voor een strafcorner, maar de ervaren rot Margot van Geffen ’liep’ die eruit. Niet veel later, nog in het tweede kwart, viel de 3-1. Het was een schitterende pass van Xan de Waard die de Belgische linies uiteen deed rijten, waarna goaltjesdief Joosje Burg via een Belgische speelster doel trof.

Concentratie

In de tweede helft was het voor Oranje vooral zaak om de concentratie te bewaren en niet tegen een onnodige tegentreffer aan te lopen. De organisatie stond goed en voorin deelde het voldoende speldenprikjes uit, maar een vierde treffer en de genadeklap voor de Belgen bleef in het derde kwart uit.

Die had Jansen snel in het vierde kwart kunnen toedienen, maar twee strafcorners waren niet aan haar besteed. Opvallend: ook in de poulewedstrijd wisten de speelster van SCHC niet te scoren tegen de Belgen, die hun huiswerk wat de cornerdefensie betreft dus goed hadden gedaan. Maar met een dergelijke pyrrusoverwinning word je nog geen Europees kampioen. Oranje wel, voor de vierde keer op rij en voor de twaalfde keer in de EK-geschiedenis.