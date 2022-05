Ajax-directeur Van der Sar hekelt bedreigers burgemeester Halsema

Halsema zei maandag op haar Instagram-account „bedolven” te zijn „onder bedreigingen en gescheld” sinds de gemeente Amsterdam maandag bekendmaakte dat een eventuele huldiging van Ajax woensdag alleen na afloop van het duel met sc Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA kan plaatsvinden.

Ajax is woensdagavond voor de 36e keer kampioen van Nederland als sc Heerenveen wordt verslagen.

Bekijk ook: Mogelijke huldiging Ajax woensdag direct in ArenA vanwege tekort beveiligers

De AFCA Supportersclub vindt het onacceptabel dat Ajax niet wordt gehuldigd op het Museumplein. „De huldiging moet natuurlijk voor alle Ajaxsupporters zijn en niet alleen voor diegenen die in het stadion zijn”, meldt de supportersclub die zegt op te komen voor de belangen van fanatieke fans. „Dat een wereldstad als Amsterdam geen 320 beveiligers op de been kan brengen is een lachertje en onacceptabel voor ons.”

De officiële supportersvereniging van Ajax liet maandag al weten dat het teleurgesteld is dat er geen huldiging op het Museumplein plaatsvindt als Ajax kampioen wordt. Maar directeur Fabian Nagtzaam nam geen term als onacceptabel in zijn mond. „Het is diep en diep triest”, reageerde hij. „Hopelijk is dit eenmalig en heeft de gemeente Amsterdam de volgende keer het personeelsbeleid beter op orde.”