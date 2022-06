WK gooit programma Eredivisie in de war: pas in 2023 weer een Klassieker

Topduels

Ook dit seizoen zijn de meeste topduels na Europese speelrondes ingepland. „Helaas ontkomen we hier niet aan”, licht manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen toe. ,Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede gezien het risicokarakter van deze wedstrijden waardoor ze verplicht op zondag gespeeld moeten worden. In de eerste helft van de competitie zijn er vier mogelijkheden en in de tweede competitiehelft slechts drie speelrondes waar deze topwedstrijden onder gelijke omstandigheden zouden kunnen worden ingepland. Als we daar gebruik van willen maken, betekent dat echter dat alle toppers in januari moeten worden afgewerkt en dat moeten we ook niet willen.”

Johan Cruijff Schaal

Het Nederlandse voetbalseizoen begint met de 26ste editie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal, tussen titelhouder Ajax en KNVB-bekerwinaar PSV. Die is dit seizoen ingepland voor zaterdag 30 juli en niet zoals te doen gebruikelijk op een zondag, omdat PSV de dinsdag daarna in een voorrondewedstrijd moet spelen in de Champions League. De KNVB heeft al uitwijkdata ingepland rondom cruciale Europese wedstrijden die de vijf Europees spelende clubs (Ajax, PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ) gaan spelen.

PSV, FC Twente en AZ spelen mogelijk Europese play-offs en hebben de mogelijkheid om de competitiewedstrijd tussen hun twee play-off-duels te laten verplaatsen naar woensdag 31 augustus. Dit omdat deze Europese wedstrijden van groot belang zijn om in de groepsfase van hun toernooi te komen. PSV en FC Twente hebben al van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast krijgen Ajax, Feyenoord en de overige clubs die zich plaatsen voor de Europese groepsfase de mogelijkheid om de competitiewedstrijd tussen hun Europese groepsfasewedstrijden 5 en 6 te verplaatsen naar dinsdag 8, woensdag 9 of donderdag 10 november.

Ook dit jaar zijn de Europese deelnemers vrijgesteld van de eerste ronde in de TOTO KNVB Beker en stromen ze medio januari in de tweede ronde in.

Ruud van Nistelrooij begint her Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Ⓒ ANP/HH

Aftrap

Het Eredivisieseizoen wordt afgetrapt op vrijdag 5 augustus met de wedstrijd SC Heerenveen-Sparta Rotterdam. In de eerste speelronde ontvangt PSV in eigen huis het gepromoveerde FC Emmen, gaat Vitesse op bezoek bij Feyenoord en speelt Ajax een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. In de Keuken Kampioen Divisie staat op de eerste speeldag een krachtmeting tussen Heracles Almelo, dat zo verrassend gedegradeerd is, en ADO Den Haag, dat nipt naast promotie heeft gegrepen, op het programma.

Zondagavond

De zondagavondwedstrijden zijn een blijvertje in de Eredivisie. De KNVB gaat proberen zeventien wedstrijden op zondag om 20.00 uur in te plannen. In het huidige competitieprogramma zijn de zondagavondwedstrijden nog niet opgenomen, omdat het allereerst afhankelijk is van welke Europese deelnemer hiervan gebruik wil maken.

Speelronde 33

Voor speelronde 33 in de Eredivisie wordt onderzocht of het mogelijk is om de wedstrijden te spreiden. Bluyssen: „In Nederland worden zowel speelronde 33 als 34 gelijktijdig afgewerkt. Daarin is de Nederlandse competitie internationaal gezien een uitzondering. Samen met de clubs gaan we uitzoeken of we speelronde 33 willen en kunnen spreiden, zoals bij de meeste andere internationale competities gebeurt.”