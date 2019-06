’Sterren Barça dronken op training’

Volgens de 38-jarige Hleb gedroeg een aantal sterspelers zich niet zoals je van ze zou verwachten. Ronaldinho en Deco maakten het volgens de middenvelder behoorlijk bont. „Ronaldinho en Deco kwamen weleens dronken op de training. Weet je waarom Barça die twee verkocht? De club was bang dat ze een slechte invloed op Messi zouden hebben”, doet Hleb uit de boeken in het radioprogramma Skameika Osnovij.

Overigens pakte het vertrek van de Portugees en de Braziliaan niet slecht uit. In het seizoen 2008/2009 won Barcelona de Champions League. Dat lukte overigens in 2006 ook met het Deco en absolute ster Ronaldinho. Hleb stond dat jaar in de basis bij Arsenal.

Alexander Hleb in actie voor Bate Borisov. Ⓒ AFP

Bij Barcelona kwam hij slechts tot 37 duels. Door de Catalanen werd hij achtereenvolgens verhuurd aan VBF Stuttgart, Birmingham City en VfL Wolfsburg. Hleb laat weten spijt te hebben van zijn transfer naar Barcelona. „Ik wilde eigenlijk niet naar die club. Ik had liever bij Arsenal willen bijtekenen of een transfer naar Bayern München willen maken. Maar volgens mijn zaakwaarnemer bleef Pep Guardiola (destijds trainer van FC Barcelona, red.) maar bellen.”