De Jong over duel met oude club Sevilla: ’Voor mij persoonlijk een schitterende loting’

„Voor mij persoonlijk is dit een schitterende loting”, zegt de spits, die afgelopen zomer Sevilla verruilde voor de Eindhovense club. „Ik kijk ernaar uit om de mensen van de club weer te zien. Natuurlijk volg ik Sevilla nog. De club zit niet in de beste fase, maar dat zegt niets over de wedstrijden die we over een aantal maanden moeten spelen. Februari is nog ver weg. Het gaan voor mij in ieder geval twee bijzondere wedstrijden worden. Ik heb er erg veel zin in”, zegt De Jong op de website van PSV.

Momenteel staat Sevilla op de zeventiende plek in de Spaanse competitie La Liga. PSV nam zondag de koppositie over in de Eredivisie van Ajax dankzij een zege in Amsterdam (1-2).

Over de kansen van PSV tegen de Andalusische ploeg is De Jong optimistisch. „We hebben dit seizoen al meerdere topwedstrijden gewonnen. Tegen AS Monaco, Feyenoord, Arsenal en tegen Ajax kon je zien waartoe ons team in staat is. Het zal belangrijk worden om onszelf in Sevilla in een goede uitgangspositie te manoeuvreren voor de return in het Philips-stadion.”

De Jong bezorgde Sevilla in 2020 de eindzege in de Europa League met twee doelpunten in de finale tegen Internazionale.