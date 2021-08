Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen slepen sowieso nog een medaille in wacht voor Nederland

Hoogland was duidelijk te sterk voor de Fransman Sebastien Vigier. Lavreysen versloeg de Brit Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016 die zich in Izu slechts via de herkansingen had geplaatst voor de kwartfinales.

De halve finales zijn vrijdag om 09.10 uur. Hoogland neemt het op tegen de Rus Denis Dmitrijev. Lavreysen treft de Brit Jack Carlin. De 35-jarige Dmitrijev is de nummer 3 van de Spelen van Rio 2016. Een jaar later veroverde hij de wereldtitel, door in de finale Lavreysen te verslaan. Het betekende de internationale doorbraak voor de toen net 20-jarige Brabander.

Carlin is een 24-jarige Schot, die tweede werd op de WK van 2018 in Apeldoorn. Hij verloor daar in de finale van de Australiër Matthew Glaetzer. Het was de laatste keer dat de Nederlanders het sprinttoernooi niet beheersten. Zowel in 2019 als in 2020 reden Lavreysen en Hoogland de finale. Beide keren was Lavreysen de beste.

Om het goud wordt vrijdag vanaf 11.00 uur gefietst. Met Lavreysen en Hoogland in de halve finale is de Nederlandse olympische ploeg minimaal zeker van een nieuwe bronzen medaille. Beiden hebben al olympisch goud op zak op de teamsprint.