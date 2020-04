Spaanse spelersvakbond bekritiseert La Liga

„Dat is vreemd, omdat La Liga altijd de goede financiële situatie in het Spaanse topvoetbal heeft benadrukt”, betoogt de spelersvakbond. „Het is ook raar dat er kennelijk geen financiële buffer is gecreëerd om een competitiepauze van twee maanden ofzo te overbruggen. We zullen er alles aan doen om de arbeidsrechten van alle spelers te garanderen.”

Spaanse clubs zouden op basis van huidige wetgeving onder meer arbeidsovereenkomsten kunnen opschorten en arbeidstijdverkorting kunnen aanvragen. Volgens La Liga is dat in de huidige situatie een normale gang van zaken. „Deze juridische procedure is een rechtsinstrument als de bedrijvigheid door overmacht wordt verminderd.”

De spelersvakbond is sowieso niet van plan om alleen op het gezag van La Liga af te gaan wat betreft een mogelijke hervatting van de competities op het eerste en tweede niveau. „Pas als alle autoriteiten akkoord zijn, gaan wij weer voetballen.”

Met meer dan 130.000 infecties en ongeveer 12.500 doden is Spanje één van de zwaarst getroffen landen ter wereld.