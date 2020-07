Sevilla na zege steviger op vierde plaats in Spanje

De ploeg van Luuk de Jong versloeg de club uit Baskenland in eigen huis met 1-0 en vergrootte het gat met nummer 5 Villarreal tot zes punten.

Villarreal was aan een opmars bezig, maar zag een goede reeks beëindigd worden door de 4-1-nederlaag tegen FC Barcelona. Sevilla boekte de tweede overwinning op rij, nadat de ploeg daarvoor vier keer gelijk had gespeeld. De nummer 4 in de Spaanse competitie plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

De Jong startte bij Sevilla en werd gewisseld in de 64e minuut. Enkele minuten daarvoor had Lucas Ocampos de 1-0 gemaakt voor Sevilla op aangeven van Jesus Navas. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga