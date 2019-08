Matchwinnaar Bergwijn bedankte voor Watford

Steven Bergwijn legt van elf meter aan voor de 1-0, en legt zo de basis voor verder Europees bekeren. Ⓒ EPA

Het spel was niet goed. Maar PSV heeft bij FK Haugesund gedaan wat het moest doen en zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor het bereiken van de Europa League-play-off: 0-1. De Eindhovenaren kenden geen problemen tegen de enthousiaste nummer acht van Noorwegen. Maar dat enthousiasme iets anders is dan kwaliteit, lieten de Noren wel zien. Als PSV zichzelf niets geks laat overkomen, koppelt het zich komende donderdag in Eindhoven aan Austria Wien of Apollon Limassol, de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Europa League.