Marrit Steenbergen pakt WK-goud op 100 meter wisselslag in Nederlands record

Steenbergen had zich als snelste geplaatst voor de finale. Met 57,65 verbeterde ze toen het dertien jaar oude Nederlandse record van Hinkelien Schreuder.

Het is het eerste goud voor Nederland op dit WK. Steenbergen had eerder brons gepakt op de 100 meter vrije slag. Ook won ze twee bronzen medailles op de 4x50 meter vrije slag en op de 4x50 meter vrije slag in de gemengde estafette.

„De tijd en de race waren goed”, verklaarde Steenbergen kort na afloop. „Het was wel zwaar, maar ik dacht: ’ik moet gewoon beuken’. Het was best pittig, maar ik ben er superblij mee. Mijn schoolslag voelde goed, ik weet dat mijn borstcrawl ook goed is en dat ik de inhoud heb.”

Tes Schouten (links) toont haar bronzen medaille. Ⓒ ANP/HH

Tes Schouten

Tes Schouten veroverde in Melbourne brons op de 200 meter schoolslag. De 21-jarige zwemster kwam tot 2.18,19 en verbeterde daarmee voor de tweede keer op de dag haar eigen Nederlandse record.

De wereldtitel ging naar Kate Douglas uit de Verenigde Staten. Die bleef met 2.15,77 haar landgenote Lilly King en Schouten voor.

Schouten had eerder op de dag haar oude Nederlands record van 2.19,55 al verbeterd naar 2.18,70. In de finale was ze nog sneller, maar de twee Amerikaanse zwemsters waren beter.

De schoolslagspecialiste had eerder al in Melbourne zilver gepakt op de 100 meter schoolslag achter King. Dat was voor Schouten de eerste medaille op een WK ooit.

4x50 meter vrije slag

De Nederlandse zwemmers hebben bij de WK kortebaan in Melbourne brons gegrepen op de 4x50 meter vrije slag gemengd. Kenzo Simons Thom de Boer, Maaike de Waard en Steenbergen kwamen tot een tijd van 1.28,53.

Het Nederlandse viertal moest alleen Frankrijk en Australië voor laten gaan. De wereldtitel ging naar Frankrijk in een wereldrecord van 1.27,33.

De Waard eindigde op de 50 meter rugslag als achtste in 26,16 seconden, nadat ze een uur eerder brons pakte met de gemengde estafetteploeg. De wereldtitel ging naar de Canadese Margaret MacNeal in een wereldrecord van 25,25.

Valerie van Roon en Kim Busch grepen naast een finaleplek op de 50 meter vrije slag. Van Roon werd vijfde in haar halve finale in 24,19. Busch tikte als zevende aan in 24,34. Ze werden overall respectievelijk tiende en veertiende.