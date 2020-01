Bertens: ’Klote, om het zo te zeggen’

De teleurstelling is groot bij Kiki Bertens. Ⓒ EPA

Eigenlijk zat het er geen moment in voor Kiki Bertens. Haar spel was simpelweg niet goed genoeg tegen Garbine Muguruza, de voormalige nummer één van de wereld. Met 3-6, 3-6 werd Bertens na iets langer dan een uur spelen uit de kwartfinale van het Australian Open gehouden. ,,Klote, om het zo maar te zeggen. Zij zette zoveel druk achter haar slagen dat ik er nooit echt goed in kwam”, aldus Bertens.