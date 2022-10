VIDEO ’Cowboy’ Daniel Ricciardo steelt de show in Texas

In het verleden verscheen Ricciardo al eens met een speciale snor en baard, een cowboy-hoed en/of een shirt van American Football-team Texas Longhorns in de paddock in Austin. In zijn tijd als Red Bull-rijder draafde hij ooit - samen met Max Verstappen - een keer op in een met laarzen versierde raceoverall.

Ricciardo voelt zich thuis in Austin. De stad doen hem denken aan Australië, waar hij vandaan komt. De race van aankomend weekeinde is voor de achtvoudig GP-winnaar zijn voorlopig laatste optreden in de VS als Formule 1-coureur. Ricciardo wordt bij McLaren volgend jaar vervangen door Oscar Piastri en heeft aangekondigd er niet meer vanuit te gaan dat hij in 2023 op de grid staat.

In de laatste vier races van het seizoen heeft Ricciardo nog genoeg om voor te strijden. McLaren is met Alpine in een felle strijd verwikkeld om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. „Ik wil mijn resultaten maximaliseren, zodat we kunnen blijven vechten voor de vierde plaats”, aldus Ricciardo, die in de eerste vrije training in Amerika trouwens wordt vervangen door de Spaanse IndyCar-coureur Alex Palou.

Haas

Het team van Haas kondigde in Austin aan dat het voor volgend jaar een nieuwe titelsponsor heeft gevonden. De renstal gaat dan door het leven als MoneyGram Haas F1 Team en zal ook een andere livery krijgen. ,,We zijn trots dat we met dit bedrijf een samenwerking beginnen als nieuwe titelsponsor”, aldus team-oprichter Gene Haas, die Kevin Magnussen al heeft vastgelegd voor volgend seizoen. Het is nog onzeker of Mick Schumacher mag blijven.