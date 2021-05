Memphis Depay maakt zich los van SEG Football: ’Tijd om eigen keuzes te maken’

„Het is tijd om de regie in mijn carrière in eigen hand te nemen”, schrijft Depay maandagavond op zijn twitteraccount. „Ik ben op een punt in mijn loopbaan gekomen waarop ik belangrijke beslissingen moet nemen met het oog op mijn toekomst. Ik heb besloten dat ik de onderhandelingen voor de volgende stappen in mijn carrière samen met een aantal vertrouwelingen, en gedekt door een aantal professionals, voor mijn eigen rekening ga nemen.”

’Grote naam’

Dat houdt in dat Depay vertrekt bij SEG, waar onder meer Kees Ploegsma werkzaam is. „We zijn er trots op dat we met je gewerkt hebben en je hebben zien veranderen van een groot talent in één van de grootste namen van de voetbalsport”, zegt Ploegsma op het twitteraccount van SEG Football. „We wensen je al het beste in je verdere carrière en hopen dat al je dromen zullen uitkomen.”

Onder meer Barcelona-trainer Ronald Koeman zou Depay graag aan zijn selectie toevoegen, de Nederlander was vorige zomer al op weg naar Camp Nou. Die overgang ketste echte om financiële redenen af. „Ik ga mijn volgende club zelf kiezen, daarna weten jullie het als eerste”, besluit Depay in de richting van zijn volgers.