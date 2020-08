Ron Jans ziet Ajax-huurling Kik Pierie wegvallen bij FC Twente

De verdediger heeft een knieblessure opgelopen op de training en moet de komende weken rust houden.

FC Twente huurt Pierie een jaar van Ajax, waar hij niet in beeld was bij hoofdtrainer Erik ten Hag. De 20-jarige oud-verdediger van sc Heerenveen kwam uit voor het beloftenteam van de club uit Amsterdam.

FC Twente is geïnteresseerd in vleugelverdediger Linus Wahlqvist. De Zweed speelde de afgelopen seizoen voor Dynamo Dresden en is nu transfervrij.

De club uit Enschede versterkte zich de afgelopen weken ook al met Gijs Smal, Nathangelo Markelo, Václav Cerny, Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff.