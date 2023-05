Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Weglopen Van Nistelrooy begrijpelijk, maar niet juist’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Voor Feyenoord is het prachtig nieuws dat Arne Slot bij de club blijft. Geweldig zoals hij z’n stempel afgelopen twee seizoenen op de club heeft gedrukt met de Conference League-finale in 2022 en het landskampioenschap twee weken geleden. Vorige zomer verkocht Feyenoord voor zo’n zeventig miljoen euro aan spelers en in de komende transferperiode kan dat zomaar weer het geval zijn. Omdat hij bijna twee voltallige nieuwe teams heeft moeten bouwen, blijkt dat hij niet alleen elftallen beter maakt, maar ook spelers individueel.