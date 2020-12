Voormalig Liverpool-manager Gerard Houllier (73) overleden

Een aantal dagen geleden onderging Houllier nog een hartoperatie. De Fransman is 73 jaar geworden.

Houllier was trainer van Liverpool toen The Reds in 2001 in de finale van de UEFA Cup afrekenden met Alaves. In een spektakelstuk zegevierde Liverpool met 5-4. In dat jaar veroverde Liverpool, met de Nederlandse keeper Sander Westerveld, ook de FA Cup en de League Cup.

Houlier was van 1992 tot 1993 bondscoach van Frankrijk. Houllier had verder ook Paris Saint-Germain, RC Lens, Olympique Lyon en Aston Villa onder zijn hoede.

Houllier is de derde grote naam in de Franse voetbalwereld die dit jaar is overleden, na Michel Hidalgo (in maart) en Robert Herbin (in april).