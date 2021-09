Excelsior leidt spannende strijd om eerste periodetitel; zeven clubs kansrijk

Voor ADO Den Haag is het misschien dé kans om aan het einde van de rit nog mee te dingen naar promotie als de club erin slaagt om geldschieters te vinden zodat de licentie tot het spelen van betaald voetbal behouden blijft. De KNVB legde de club in augustus al drie punten in mindering op, omdat het geen sluitende begroting kon overleggen. Daar tekende ADO Den Haag beroep tegen aan. Die procedure loopt nog.

Half september volgde een herhaling van zetten en kreeg ADO weer drie punten in mindering opgelegd. Ook daar tekende de club beroep tegen aan. Een eventueel negatieve uitspraak heeft alleen gevolgen voor de eindstand. De zes winstpunten in mindering die de club boven het hoofd hangen, heeft geen invloed op de stand in de periode. ADO Den Haag gaat op bezoek bij MVV, terwijl koploper Excelsior een uitwedstrijd tegen NAC Breda afwerkt. FC Volendam profiteert als het thuis van Almere City wint en ADO en Excelsior allebei punten verspelen. Bij verlies van ADO en Excelsior kan een gelijkspel toereikend zijn. Volendam wipt dan mogelijk op doelsaldo of eventueel op basis van het aantal gemaakte doelpunten over Excelsior heen.

Maar in dat geval wordt het een hele rekensom, want dan kunnen bij winst ook FC Emmen, De Graafschap, FC Eindhoven en VVV-Venlo nog op gelijke hoogte komen. Emmen heeft nog een acceptabel doelsaldo. De drie andere clubs hebben royale zeges nodig, in combinatie met royale nederlagen van ADO, Excelsior en hooguit een gelijkspel van Volendam.

Dan zijn er nog twee Jong-teams, die in theorie zelfs op de eerste twee plekken kunnen eindigen. In dat geval gaat de periodetitel naar het hoogst genoteerde ’niet Jong’-elftal.

