Dilrosun ligt langer vast bij Hertha BSC

Dat schrijft voetbalmagazine Kicker. De 21-jarige Nederlander lag eigenlijk vast tot medio 2022.

Dilrosun kwam in 2018 over van Manchester City. In de 35 duels die hij tot dusverre speelde in de Bundesliga scoorde hij vijf keer. De Amsterdammer debuteerde eind 2018 al in Oranje, in een uitwedstrijd uit de Nations League tegen Duitsland.