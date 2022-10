Premium Het beste van De Telegraaf

NEC voor op schema recordaantal remises: ’We zijn er wel klaar mee’

Elayis Tavsan snelt weg van Go Ahead Eagles-verdediger José Fontan, maar NEC komt ook thuis tegen de Deventenaren niet verder dan een remise. Ⓒ FOTO ANP/HH

NIJMEGEN - Voetbalstatistici likken dit seizoen de vingers af bij NEC, dat in elf speelronden al achtmaal gelijkspeelde, en op koers ligt om allerlei records te breken. In Nijmegen vinden ze het zelf allemaal minder grappig en interessant en balen ze als een stekker van het onvermogen om door te drukken. „Het is hartstikke vervelend. We laten goed voetbal zien, maar ons rendement is gewoon te laag. Dat moet omhoog. We spelen wedstrijden om te winnen en niet om gelijk te spelen. Op deze manier schiet het niet op”, aldus trainer Rogier Meijer.