Twaalfjarige Amerikaan is jongste schaakgrootmeester aller tijden

Karjakin werd in 2002 een grootmeester toen hij twaalf jaar en zeven maanden oud was. Mishra doet er dus een kleine drie maanden van af. Hij behaalde dankzij een reeks toernooi in Boedapest onlangs de FIDE-rating van 2500 en dus zal de schaakbond binnenkort zijn status officieel bekrachtigen.

Dit is niet Mishra zijn eerste record. Hij was al de jongste expert in de Verenigde Staten ooit (zeven jaar) en ook werd hij de jongste internationale meester na tien jaar en negen maanden.