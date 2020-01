Extra Tijd met volleybalster Celeste Plak: ’Ik ben een powervrouw’

Celeste Plak: ,,Ik zoek graag de grens op en wil weten hoever ik kan gaan.’’ Ⓒ René Bouwman

Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen. Op weg naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen schitteren. Volleybalster Celeste Plak probeert zich deze week in Apeldoorn met Oranje te kwalificeren voor de Zomerspelen.