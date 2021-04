Goud Sanne van Dijke op het EK judo, brons Sanne Vermeer

Het had er gedurende de wedstrijd weinig van weg dat Van Dijke zou winnen. De Franse had het initiatief en Van Dijke kreeg twee straffen vanwege passiviteit. Vanuit het niet sloeg ze ineens succesvol toe met een ippon, waarmee de finale besliste.

De 25-jarige Van Dijke won in de halve eindstrijd in de golden score van de Kroatische Lara Cvjetsko, terwijl Polling (30) juist in de verlenging verloor. Van Dijke en Polling zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Het EK in Lissabon geldt als het laatste meetmoment.

Viervoudig Europees kampioene Polling mocht het in de strijd om een bronzen plak opnemen tegen de Russin Madina Taimazova. Maar ze liet dit duel schieten vanwege een blessure aan haar elleboog.

’Wat ik toen dacht? Ik ga naar Tokio’

„Ik ging er zelfverzekerd in en zo ben ik er ook uitgekomen”, zei Van Dijke (25), die haar tweede Europese titel veroverde. „In mijn schreeuw na afloop zat alles. Wat ik toen dacht? Ik ga naar Tokio. Ik heb in ieder geval gedaan wat ik kon doen. Nu is het aan de bond om te doen wat zij moeten doen.”

De selectiecommissie van de judobond neemt uiterlijk eind april een besluit. „Het is een lang kwalificatietraject geweest. Dat ik zo eindig, laat denk ik zien dat ik de enige juiste keuze ben”, aldus de kampioene. „Volgens mij is het vrij duidelijk en daarom ben ik nu heel relaxt. Het is ’out of my hands’. Ik kan achterover gaan zitten.”

Brons Vermeer

In de klasse tot 63 kilogram verloor Sanne Vermeer in de halve finales. Olympisch kampioene Tina Trstenjak uit Slovenië was op ippon te sterk. Vermeer streed met Laura Fazliu uit Kosovo om een bronzen plak. Daarin won ze ook met een ippon.

Fazliu was eerder op de dag in de tweede ronde te sterk voor Juul Franssen, die in de eerste ronde een bye had.