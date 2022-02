Premium Het beste van De Telegraaf

Catalanen met aanval van 100 miljoen euro in Europa League Hoe kan noodlijdend FC Barcelona alweer dromen van Erling Haaland?

FC Barcelona hoopt dat Erling Haaland de overstap naar Camp Nou maakt. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - De Europa League-banners in het Camp Nou zullen vanavond tegen Napoli (18.45 uur) even wennen zijn voor de aanhang van FC Barcelona. En zelfs pijn aan de ogen doen. Intussen wordt keihard gewerkt aan een terugkeer tot het selecte groepje mogelijke Champions League-winnaars. Barça voorzag zichzelf in de winter van een aanval met een transferwaarde van zo’n 100 miljoen euro en droomt alweer van Erling Braut Haaland… Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk met een schuld van ruim een miljard?