Ajax-doelman Onana: ’Strafschop nemen nooit optie’

Het misverstand ontstond waarschijnlijk, doordat velen na afloop tegen Onana zeiden dat hij een unieke kans had laten lopen om eens te scoren en vonden dat hij wél achter de bal had moeten plaatsnemen.

,,Uit respect voor de tegenstander is het geen moment in me opgekomen”, zei de keeper zaterdag in Venlo al. ,,Natuurlijk had ik het kunnen doen, maar Delano had het al zwaar genoeg. Zoiets doe je niet. En het was ook belangrijk dat Klaas-Jan Huntelaar scoorde. Daardoor houdt een spits vertrouwen.”