Jeroen Kampschreur vlak voor finish onderuit op Paralympische Spelen

Na de eerste run bezette Kampschreur al de tweede plaats (59.00), achter zijn rivaal Jesper Pedersen. De Noor deed er 57.91 over. In de tweede run probeerde Kampschreur het goud aan te vallen en lag sowieso op ‘zilveren koers’. Totdat het mis ging. De diepe teleurstelling was meteen zichtbaar. Zij landgenoten Niels de Langen (zevende) en Floris Meijer (tiende) schoven in de tweede run een flink aantal plaatsen op. Na de eerste stonden zij vijftiende en zeventiende.

