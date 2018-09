Olde Heuvel redder in nood voor Kramer

Tijdens de World Cup in Stavanger lag de vaste schaatsenslijper van Kramer ziek in bed. Voor de kopman van LottoNL-Jumbo zat er maar één ding op: hij belde zijn oud-ploeggenoot, die op dat moment in Nederland was. Of hij alsjeblieft naar Stavanger wilde komen om zijn schaatsen te slijpen. Olde Heuvel, de begenadigde schaatsenslijper die in het verleden vaker de ijzers van Kramer gereed maakte, twijfelde geen moment en stapte op het vliegtuig naar de Noorse stad.

"Op trainingskampen wil hij nog weleens zelf zijn schaatsen slijpen, maar verder komt het niet vaak voor", aldus Olde Heuvel. "Hij kan het wel, maar wil gewoon niet de stress ervan hebben. Ik heb World Cups met hem gereden waarbij hij midden in de nacht nog met zijn schaatsen bezig was, omdat het niet wilde lukken. Je kunt het namelijk heel gemakkelijk verklooien. En dan moet je weer opnieuw beginnen, terwijl de race steeds dichterbij komt. Dan ben je drukker met slijpen dan met je wedstrijd. En Sven wil op zo’n moment met één ding bezig zijn: de wedstrijd."