Ajax speelt tegen Benfica ook voor 12,5 miljoen euro

Alle kwartfinalisten van de Champions League ontvangen namelijk een premie van 10,6 miljoen euro. De recette van een volle Johan Cruijff ArenA voor het thuisduel met Benfica bedraagt 1,9 miljoen euro.

Ajax heeft dit seizoen al ruim 70 miljoen euro bij elkaar gevoetbald in de Champions League. Want de club ontving dit seizoen al een startpremie van 15,64 miljoen euro en mocht ruim 20 miljoen euro bijschrijven voor de prestaties van de afgelopen jaren in Europa. Zes overwinningen in de poule en een gelijkspel drie weken geleden tegen Benfica leveren de landskampioen ruim 17,7 miljoen euro aan winstpremies op. Ajax ontving 9,6 miljoen euro voor het overleven van de groepsfase.

Uitverkochte ArenA

Ajax speelde twee groepswedstrijden in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, goed voor zo’n 4 miljoen euro aan recette. Het stadion bleef tijdens het thuisduel met Sporting Portugal vanwege strenge coronaregels leeg. Ajax haalt dit seizoen naar verwachting zo’n 3 miljoen euro uit de marketingpool met onder meer televisierechten.

Het eerste duel tussen Ajax en Benfica in Lissabon eindigde drie weken geleden in 2-2. Doelpunten in uitduels geven dit seizoen niet meer de doorslag bij een gelijke stand.