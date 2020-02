Max Verstappen: ’Ik maak me niet druk om Mercedes’

Het Duits/Engelse topteam introduceerde een nieuw stuursysteem, waardoor de stand van de wielen kan worden veranderd. Dat zou resulteren in een hogere topsnelheid en minder bandenslijtage. Het foefje is waarschijnlijk voor 2021 – met de nieuwe regels in de Formule 1 – verboden. Vanaf volgend seizoen dus.

„Ik maak me er niet druk om”, aldus Verstappen, die vrijdag een halve dag reed in de RB16. „Mijn focus ligt nu alleen op ons eigen pakket. Dat is het enige dat we kunnen controleren. En dan zien we tijdens het eerste race-weekeinde in Melbourne waar we staan. Het is aan het team (Red Bull Racing, red.) of ze dat soort dingen verzinnen en ik geef daarop weer feedback over mijn ervaringen in de auto.”

Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste testweek. „Tot nu toe verloopt alles heel soepel. Dat is precies wat we willen in zo’n eerste week. Je moet de auto leren kennen.”