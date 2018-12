De Noor bleef op het koningsnummer zijn landgenoot Kjetil Jansrud net voor: 1.40,25 om 1.40,37. Het brons ging in Pyeongchang naar de Zwitser Beat Feuz (1.40,43).

Het is voor het eerst dat het goud op de olympische afdaling bij de mannen naar Noorwegen gaat. Vier jaar terug was de Oostenrijker Matthias Mayer in Sotsji de beste.