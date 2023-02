Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Utrecht zonder zieke trainer Silberbauer tegen Spakenburg

19:04 uur Trainer Michael Silberbauer zit woensdagavond niet op de bank bij de wedstrijd van FC Utrecht tegen Spakenburg, in de kwartfinale van de KNVB-beker. De club laat weten dat de Deen ziek is.

Bij FC Utrecht ontbreekt eveneens Taylor Booth. De Amerikaanse middenvelder is evenmin fit.

De bekerwedstrijd begint om 20.00 uur. Er worden 3500 tot 4000 supporters van Spakenburg verwacht in de Galgenwaard van Utrecht.

De nummer 7 van de tweede divisie schakelde eerder in het toernooi onder meer FC Groningen uit.

Nadal trekt zich terug voor toernooi Indian Wells

18:31 uur Rafael Nadal neemt niet deel aan het masterstoernooi van Indian Wells. Dat hebben de organisatoren in de Verenigde Staten laten weten. De reden is dat de Spanjaard niet fit is.

Medio januari gaf Nadal al aan zeker een kleine twee maanden niet te kunnen spelen. Hij had op de Australian Open last gekregen van een heup. Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart.

Indian Wells wordt beschouwd als het grootste toernooi naast de vier grand slams en de ATP Finals. Eerder al trok de Australiër Nick Kyrgios zich terug. Hij was vorig jaar nog finalist op Wimbledon. Kyrgios is herstellende van een blessure.

Patrick Roest moet nog besluiten of hij 1500 meter rijdt op WK

15.57 uur: Patrick Roest beslist pas na de 5000 meter van donderdag op de WK afstanden of hij op zondag zowel de 1500 meter als de 10 kilometer rijdt. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh heeft voor de WK startbewijzen op de 1500 en 5000 meter en de 10 kilometer, nadat hij op de drie afstanden de nationale titel veroverde.

„Ik kijk na de 5 kilometer hoe ik hersteld ben, maar zoals het er nu voorstaat is de kans groter dat ik de 1500 meter niet rijd, dan wel”, zei Roest dinsdag.

Mocht hij zich afmelden voor de 1500 meter, dan gaat die startplek naar teamgenoot Wesly Dijs. Roest kan zich nog op een laat moment afmelden, maar Dijs krijgt het wel eerder van hem te horen, zegt hij. „Voor Wesly is dat ook fijn als hij dat op tijd weet. Het blijft een lastige keuze, die ik ook niet te vroeg wil maken. Maar ik ga er ook niet tot op het laatste moment mee wachten, omdat ik Wesly de beste voorbereiding gun.”

De WK afstanden in Thialf in Heerenveen beginnen donderdag en duren tot en met zondag. Roest komt donderdag in actie op de 5000 meter.

Spaanse tennisser Alcaraz doet in zomer mee aan nieuwe Hopman Cup

13.28 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz doet in juli mee aan de Hopman Cup. De organisatoren van het landentoernooi voor gemengde teams maakten dat dinsdag bekend.

De Hopman Cup werd voor het laatst gepeeld in 2019 in Perth. Het contract tussen tennisfederatie ITF en de Australische tennisbond werd voortijdig beëindigd. De tennisfederatie sloot met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst af, waarin is afgesproken dat de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt.

Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, vertegenwoordigt Spanje samen met Paula Badosa. Frankrijk doet mee met Richard Gasquet en Alizé Cornet. Zwitserland, het derde team dat dinsdag officieel werd aangekondigd, bestaat uit Belinda Bencic en Leandro Riedi. De andere drie deelnemers aan de Hopman Cup worden de komende weken bekendgemaakt.

Chelsea-verdediger Silva loopt kniebandblessure op

12.52 uur: Chelsea-verdediger Thiago Silva komt voorlopig niet in actie. De 38-jarige verdediger heeft aan de met 2-0 verloren ontmoeting met Tottenham Hotspur een kniebandblessure overgehouden.

Silva moest zich al in de 19e minuut laten vervangen en liet zich maandag onderzoeken. „De scanresultaten hebben schade aan Thiago’s kniebanden bevestigd en hij zal nu tijdens zijn revalidatie nauw samenwerken met de medische afdeling van de club om zo snel mogelijk weer in actie te komen”, meldt Chelsea.

Chelsea is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat na 24 wedstrijden op de tiende plek.

Trainer Arteta vindt dat Arsenal onvoorspelbaarder moet zijn

12.01 uur: Als Arsenal dit seizoen een goede kans wil maken op de Engelse landstitel, dan moet het elftal onvoorspelbaarder gaan voetballen. Dat zei trainer Mikel Arteta dinsdag tijdens een persconferentie, waarin hij vooruit keek naar de competitiewedstrijd van woensdag tegen Everton.

„Steeds meer spelers keren bij ons terug van blessures, daardoor hebben we meer opties. Dat is cruciaal omdat spelers niet tien maanden lang hetzelfde niveau kunnen vasthouden. Dat is gewoon onmogelijk”, zei Arteta. „We moeten ons spel soms aanpassen en onvoorspelbaarder zijn. Die opties hebben we nu.”

Arsenal neemt bij een zege op Everton 5 punten voorsprong op regerend kampioen Manchester City. De Londenaren komen bij winst op 60 punten na 25 duels. Deze eeuw lukte het Arsenal slechts twee keer eerder minimaal zoveel punten te halen na zoveel wedstrijden als nu. „Maar dat zegt nog niets”, waarschuwde Arteta voor te veel euforie.

Arsenal werd in 2004 voor het laatst kampioen, toen met 90 punten. In 2002 kwam Arsenal, dat toen ook de titel pakte, op 87 punten uit.

Voorzitter Canadese voetbalbond stapt op na aanhoudende kritiek

09.26 uur: Nick Bontis is niet langer voorzitter van de voetbalbond van Canada. De 53-jarige bestuurder stapt op na aanhoudende kritiek.

Speelsters van het nationale vrouwenteam van Canada zijn, vanwege bezuinigingen, achterstallige betalingen en ongelijke behandeling in vergelijking met het nationale mannenteam, al langer ontevreden. In de SheBelieves Cup deed de olympisch kampioen onlangs mee onder protest, zei aanvoerster Christine Sinclair. In de wedstrijd tegen de Verenigde Staten droegen de speelsters tijdens het spelen van de volksliederen paarse shirts met daarop de tekst Genoeg is genoeg.

Ook het mannenteam was niet te spreken over het beleid van Bontis en de Canadese bond. Een half jaar voor de start van het WK in Qatar, kwam de ploeg met onder anderen speler Alphonso Davies van Bayern München, niet opdagen voor een oefenwedstrijd tegen Panama. De voetballers eisen meer professionaliteit en willen hogere bonussen.

„Ik erken dat verandering nodig is”, aldus Bontis in een verklaring, waarin hij verder aangeeft groot voorstander te zijn van het gelijktrekken van de voorwaarden voor de vrouwelijke spelers in vergelijking met de mannen. „Maar helaas zal ik de bond niet meer leiden als dit gebeurt.”

Lakers vrezen James even kwijt te zijn met voetblessure

07.57 uur: Los Angeles Lakers vreest voorlopig niet over LeBron James te kunnen beschikken. De topscorer aller tijden van de NBA heeft een voetblessure en zou volgens verscheidene Amerikaanse media meerdere weken aan de zijlijn staan.

James liep de blessure zondag op in de ontmoeting met Dallas Mavericks. In het derde kwart belandde hij ongelukkig op zijn voet.

„We zullen de voet de komende dagen in de gaten houden, kijken hoe het voelt en van daaruit verder werken”, aldus James, die in grote vorm is dit seizoen met een gemiddelde van 29,5 punten, 8,4 rebounds en 6,9 assists per wedstrijd. Begin februari kreeg hij het record in handen van topscorer aller tijden.

De Lakers staan er ondanks de goede cijfers van James met een twaalfde plek in de Western Conference niet best voor. Een plek in de play-offs is voorlopig ver weg.

New York Knicks verslaan koploper Boston Celtics

07.49 uur: De basketballers van de New York Knicks blijven het in de NBA uitstekend doen. Tegen Boston Celtics, tot maandag de leider in de Eastern Conference, behaalde het team de zesde zege op rij: 109-94.

Julius Randle en Immanuel Quickley maakten beiden 23 punten voor de Knicks, die naar de vijfde plaats zijn gestegen. Malcolm Brogdon was met 22 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Celtics, die voor de derde keer in twaalf duels verloren en de eerste plaats moesten afstaan aan Milwaukee Bucks.