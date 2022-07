Noorwegen overtuigt in poule van Wiegman

Noorwegen stond bij rust met 3-0 voor dankzij goals van Julie Blakstad, Frida Maanum en Caroline Hansen (strafschop). Het had al een grotere voorsprong kunnen zijn als de Scandinaviërs met name in het eerste halfuur iets zorgvuldiger waren geweest.

Na rust zorgde Julie Nelson snel voor de eerste treffer ooit van Noord-Ierland op een eindronde. Veel illusies mochten de Britten zich niet maken, want Guro Reiten herstelde via een rake vrije trap vijf minuten later alweer de marge. De beste actie van de Noren was er 20 minuten voor tijd met een vloeiende aanval, die even de 5-1 leek op te leveren, maar het was wel nipt buitenspel. Desondanks bleef het een overtuigende zege van de tweevoudig Europees kampioen.

Noorwegen en Engeland staan op 11 juli tegenover elkaar in de eerste wedstrijd.