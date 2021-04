Vrouwenpeloton opgeschrikt door corona-uitbraken

Bij Parkhotel Valkenburg hebben één renster en twee stafleden positief getest op het coronavirus. Geen van hen heeft symptomen of voelt zich ziek.

Uit voorzorg zijn alle stafleden en rensters die nauw contact hebben gehad met de positieve gevallen in quarantaine gegaan. „Om zo een mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan en de wielerbubbel te beschermen”, aldus de Nederlandse ploeg.

Ook bij de DSM-ploeg heeft één teamlid positief getest. Uit voorzorg slaat de equipe daarom Luik-Bastenaken-Luik over. „Iedereen voelt zich goed, niemand heeft symptomen”, meldt DSM.

De vrouwenkoers begint rond 9 uur en gaat over 141 kilometer. De winnares van vorig jaar, de Britse Lizzie Deignan, doet niet mee. Wereldkampioene Anna van der Breggen geldt als een van de favorieten in haar laatste optreden in de klassieker.