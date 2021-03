Hoe reëel is een volle bak bij GP in Zandvoort?

Max Verstappen reed op 4 maart 2020 de eerste rondjes op het vernieuwde Zandvoort Ⓒ EPA

ZANDVOORT - Over precies een half jaar moet het gebeuren: de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. In de duinen ligt de focus volledig op plan A, een race met meer dan honderdduizend fans van Max Verstappen op de tribunes. Zonder financiële steun van buitenaf is een evenement van deze omvang anders niet te behappen.