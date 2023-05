Hockeysters Amsterdam kronen zich na zege op SCHC tot landskampioen

Anne Veenendaal toonde zich niet voor de eerste keer in haar imposante carrière een specialiste in shoot-outs. Waar SCHC-goalie Alexandra Heerbaart iedere keer te vroeg ging liggen en zodoende haar ‘backhandhoek’ wijd opengooide, keerde de geduldige Veenendaal de pogingen van Yibbi Jansen en Mette Winter.

De overwinning betekent een passend afscheidscadeau voor Tigges, die in de zomer van 2019 Rick Mathijssen opvolgde. Onder zijn hoede pakte Amsterdam wel de Europese titel, maar niet de landstitel. Tot zondag in Bilthoven, waar SCHC er dus weer niet in slaagde om zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen te kronen. Wat een drama voor de vrouwen van Lucas Judge, de beste ploeg van de reguliere competitie.

Fenomeen Leurink

SCHC beleefde een droomstart aan de Kees Boekelaan. De eerste de beste aanval van de thuisclub leverde direct de openingstreffer op. Laurien Leurink passeerde Sabine Plönissen en kogelde de bal met haar backhand langs Amsterdam-goalie Veenendaal.

Leurink is een fenomeen in het hockey. Als enige speelster veroverde de aanvallende middenveldster op het veld olympisch goud, de Europese titel en de wereldtitel, terwijl ze óók wereldkampioen in de zaal werd. Maar landskampioen op het veld werd Leurink nog nooit.

Van der Elst

Niet veel later had ‘Stichtsche’ de voorsprong kunnen verdubbelen, na slordig uitverdedigen van Veenendaal. De Oranje-keeper maakte haar fout echter goed op een inzet van Trijntje Beljaars. Een dure misser, aangezien Fay van der Elst op aangeven van Floor de Haan nog in het eerste kwart uit de draai gelijkmaakte: 1-1.

Floor de Haan en Fay van der Elst vieren de 1-1. Ⓒ ProShots

SCHC wist in het tweede kwart niet te profiteren van groene kaarten van Ilse Kapelle en Plönissen, waardoor de gasten tweemaal in ondertal kwamen te staan. Yibbi Jansen sleepte een corner hard door het midden, maar Veenendaal liet zich niet, zoals in het eerste duel, door haar benen in de luren leggen. Ook Amsterdam kreeg na een goede actie van Felice Albers een korte hoekslag, maar de push van Kapelle werd wegens gevaarlijk spel afgefloten.

Paal

In het derde kwart deelde Amsterdam een flinke dreun uit. Van der Elst miste aanvankelijk een unieke kans op 1-2 door een strafbal op de paal te pushen, nadat Renée van Laarhoven een cornervariant op haar voet had gekregen. De strafbal was zwaar bestraft, maar de ‘VAR’ hield voet bij stuk.

Maar de derde hoofdstedelijke strafcorner leverde wel een Amsterdamse treffer op. De inzet van De Haan werd door de uitloper onschadelijk gemaakt, maar uit de rebound schoot Stella van Gils via een Bilthovense stick raak: 1-2.

Geel Jansen

SCHC moest komen, maar door een met geel veel te zwaar bestrafte overtreding van Yibbi Jansen kwam de thuisclub vijf minuten met tien ‘man’ te staan. Desondanks leek SCHC een strafcorner te krijgen, maar een refferal van Amsterdam was succesvol.

Feest in Amsterdam na het binnenhalen van de titel. Ⓒ ProShots

Met Jansen weer binnen de lijnen, was het ditmaal Van Gils die geel zag na Ginella Zerbo te hebben gehaakt. De ploeg uit Bilthoven profiteerde razendsnel: zes seconden nadat het spel was hervat, sloeg Pien Dicke bij de eerste paal toe, nadat de onvermoeibare ‘wingback’ Famke Richardson weer eens over rechts was doorgekomen: 2-2.

Shoot-outs

Amsterdam nam de shoot-outs met Felice Albers, Freeke Moes, Marijn Veen en Maria Verschoor foutloos, terwijl Yibbi Jansen en Mette Winter stuitten op Veenendaal, de heldin van Amsterdam.