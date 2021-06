Herbeleef: Zo reed Max Verstappen naar unieke overwinning

SPIELBERG - Max Verstappen heeft ook de Grote Prijs van Stiermarken gewonnen in de Formule 1. De Nederlandse coureur leidde in zijn Red Bull op het Oostenrijkse circuit bij Spielberg van begin tot eind. Het was alweer zijn vierde zege van het seizoen en zijn tweede op een rij. Beide prestaties zijn uniek voor de 23-jarige Limburger.