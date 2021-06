Live: Max Verstappen houdt Lewis Hamilton van zich af bij start

„Dit is absoluut geen toeval meer”, aldus de Red Bull-coureur na afloop van die kwalificatie over zijn derde pole van het jaar. „Natuurlijk zal het nog wel een keer de andere kant op vallen, maar tot nu toe doen we het op zaterdag wel aardig.”

Regerend wereldkampioen Hamilton startte naast Verstappen vanaf de eerste rij. Hij zette de derde tijd neer in de kwalificatie, maar schoof nog op door de gridstraf van teamgenoot Valtteri Bottas.

„Het wordt interessant om te zien, maar ik denk niet dat wij de pure snelheid hebben om Red Bull in te halen”, stelde de Brit. „We geven natuurlijk alles en misschien worden we wel verrast en gaat het regenen.” Sergio Perez, teamgenoot van Max Verstappen profiteerde ook van de straf van Bottas en vertrok vanaf de vierde positie.