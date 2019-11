Oranje op de EK’s: van triomftocht tot penaltydrama

Het goede stel van 1988. 32 jaar na de zegetocht in West-Duitsland gaat Oranje weer op jacht naar de Europese titel. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Na de 0-0 in Belfast kan het Nederlands elftal zich komende zomer gaan opmaken voor de tiende deelname aan een Europees kampioenschap. Hoe verliepen de vorige negen Europese eindrondes voor Oranje? Van de triomftocht in 1988 via het penaltydrama in 2000 tot aan de roemloze afgang in 2012, Telesport zet alle toernooien op een rijtje.