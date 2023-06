Alcaraz klaar voor Djokovic: ’Als je de beste wil zijn, moet je de beste verslaan’

Novak Djokovic moest vorig jaar zijn meerdere erkennen in Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic was vijftien jaar geleden de opkomende kracht in het tennis. Als jongste moest hij zich tussen de al gevestigde grootheden Roger Federer en de amper een jaar oudere Rafael Nadal zien te werken, waarna ze als trio meer dan een decennium de ATP Tour domineerden. Nu die eerste met pensioen is en de carrière van die tweede geteisterd wordt door een slepende blessure wordt Djokovic vrijdag in de halve finale van Roland Garros belaagd door de huidige rijzende ster van het mannentennis: Carlos Alcaraz.