Sport Kort: snelste seizoenstijd voor Shelly-Ann Fraser-Pryce op 100 meter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Fraser-Pryce loopt snelste seizoenstijd op 100 meter

16.18 uur: De Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce is al vroeg in het jaar in vorm. Ze won de 100 meter van een wedstrijd in Nairobi in de snelste tijd van het seizoen (10,67). De 35-jarige winnares van acht olympische medailles kwam dichtbij haar persoonlijke record (10,60) dat ze vorig jaar in Lausanne liep.

Slechts vier andere vrouwen hebben de 100 meter sneller gelopen. De Amerikaanse Florence Griffith-Joyner is nog steeds in het bezit van het wereldrecord (10,49). Haar landgenoten Marion Jones (10,65) en Carmelita Jeter (10,64) en Elaine Thompson-Herah uit Jamaica (10,54) waren ook ooit sneller dan Fraser-Pryce in Nairobi.

FIFA verwerpt beroep Algerije tegen uitslag cruciale play-off WK

16.03 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep afgewezen dat Algerije had aangetekend tegen de uitslag van het cruciale play-offduel voor het WK tegen Kameroen. Algerije vond dat er bij de eind maart met 2-1 verloren wedstrijd sprake was van "schandalige arbitrage" en wilde dat het duel zou worden overgespeeld. Daar gaat de FIFA niet in mee, zo blijkt uit een brief die de Algerijnse bond heeft gepubliceerd.

Het Noord-Afrikaanse land had de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen in Kameroen, maar verloor thuis met 2-1 door een tegentreffer in de blessuretijd van de verlenging. Zo plaatste Kameroen zich op basis van uitdoelpunten voor het WK. Volgens de Algerijnse bond had de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van de tegenstander.

Kameroen, waar Ajax-doelman André Onana het doel verdedigt, is bij het WK ingedeeld in groep G met Brazilië, Servië en Zwitserland.

PSG mogelijk zonder Messi tegen Troyes

14.55 uur: Sterspeler Lionel Messi ontbreekt mogelijk zondagavond in de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Troyes. De 34-jarige Argentijn heeft last van zijn ribben, meldt de Franse kampioen. Messi trainde daarom apart van de groep. Zondag wordt besloten of hij kan spelen.

PSG veroverde eind vorige maand de titel in Frankrijk. Messi speelde vorige week nog de hele wedstrijd mee bij PSG, dat toen bij RC Strasbourg in de blessuretijd een zege verspeelde (3-3).

Leandro Paredes, Julian Draxler en Mauro Icardi zijn in ieder geval niet fit genoeg om te spelen. PSG heeft nog drie competitieduels te gaan.

Alaphilippe herstelt goed van zware val in Luik-Bastenaken-Luik

12.00 uur: Twee weken na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik heeft Julian Alaphilippe voor het eerst weer van zich laten horen. De Franse wielrenner meldde via zijn sociale media dat hij aan de beterende hand is. „Mijn herstel gaat goed en de pijn neemt langzaam maar zeker af”, schrijft de wereldkampioen van 2020 en 2021.

Alaphilippe (29) was in Luik-Bastenaken-Luik een van de voornaamste slachtoffers van een massale valpartij op ruim 50 kilometer voor de finish. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd met een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben afgevoerd naar het ziekenhuis. Alaphilippe moest daar enkele dagen ter observatie blijven en keerde daarna terug naar zijn familie om te revalideren.

„Het ademen gaat inmiddels een stuk beter. Ik hoop dat mijn zware crash snel alleen nog maar een slechte herinnering is”, aldus de Fransman. „Uit de volgende medische controles moet blijken hoe de rest van mijn seizoen eruit ziet. Ik ben enorm gemotiveerd voor alles wat komt.”

Alaphilippe hoopt in juli mee te doen aan de Tour de France. Vorig jaar won de Fransman de openingsrit in de Tour. Hij moest de gele trui na een dag al weer afstaan aan Mathieu van der Poel.

Olympisch sprintkampioen Jacobs opgenomen in Keniaans ziekenhuis

11.57 uur: De Italiaanse atleet Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter, heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de wedstrijden van de Continental Tour in Kenia. De 27-jarige Jacobs moest zich vanwege problemen met zijn maag en darmen laten opnemen in een ziekenhuis in Nairobi. „Marcell ligt ter observatie in het ziekenhuis”, meldt de Italiaanse atletiekfederatie.

Jacobs zorgde vorig jaar in Tokio voor een grote verrassing door olympisch goud te pakken op het koningsnummer, de 100 meter. Met de Italiaanse estafetteploeg won hij ook goud op de 4x100 meter. De Italiaan veroverde dit voorjaar bij de WK indoor in Belgrado de wereldtitel op de 60 meter.

Jacobs zou in Kenia zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in de buitenlucht lopen. Het was de bedoeling dat hij het zaterdag zou opnemen tegen de Amerikaan Fred Kerley, de nummer 2 van de olympische 100 meter.

Italiaanse voetbalclub Cremonese na 26 jaar terug in Serie A

09.05 uur: De Italiaanse voetbalclubs Lecce en Cremonese keren terug in de Serie A. Lecce stelde op de slotdag van de reguliere competitie de titel in de Serie B veilig door Pordenone met 1-0 te verslaan. Cremonese won met 2-1 bij Como en nam de tweede plaats over van Monza, dat met 1-0 verloor bij Perugia en nu play-offs moet spelen om te kunnen promoveren.

Lecce degradeerde twee jaar geleden uit de hoogste klasse. De laatste wedstrijd van Cremonese in de Italiaanse topcompetitie dateert van 26 jaar geleden. De club degradeerde in het seizoen 1995-1996 uit de Serie A en een jaar daarna ook uit de Serie B. Een kwart eeuw later is Cremonese terug op het hoogste niveau. Dat werd bij terugkeer in Cremona in de nachtelijke uren uitbundig gevierd met vuurwerk en een huldiging op het Piazza del Comune in de stad in Lombardije.

In de play-offs gaat Monza, de club die eigendom is van oud-premier Silvio Berlusconi, met Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento en Perugia strijden om het laatste promotieticket.

Atlete Maureen Koster met pr op 5000 meter naar WK en EK

08.47 uur: Atlete Maureen Koster heeft zich op de 5000 meter met een persoonlijk record geplaatst voor de WK in Eugene en de EK in München. De 29-jarige Koster liep bij wedstrijden in San Juan Capistrano in Californië een tijd van 15.06,86, net onder haar pr dat ze zes jaar geleden ook op Amerikaanse bodem liep (15.07,20).

Koster voldeed daarmee ruimschoots aan de limieten voor de WK (15.10,00) en de EK (15.25,00). De Zuid-Hollandse bereidde zich de afgelopen periode met haar Valley Running-team in de VS voor op het evenement in San Juan Capistrano. Teamgenote Diane van Es haalde de finish niet op de 5000 meter. Tony van Diepen won de 800 meter in 1.47,10, maar daarmee bleef hij bijna 2 seconden boven de WK-limiet (1.45,20).

Van Diepen maakte vorig jaar deel uit van het Nederlandse estafetteteam dat op de Olympische Spelen van Tokio verrassend zilver pakte op de 4x400 meter. Bij de WK indoor begin dit jaar in Belgrado snelde het Oranje-kwartet naar het brons.

Philadelphia 76ers met gemaskerde Embiid terug in de race

08.25 uur: De rentree van basketballer Joel Embiid heeft Philadelphia 76ers weer hoop gegeven in de play-offs van de NBA. De ’Sixers’ wonnen voor eigen publiek het derde duel met Miami Heat met 99-79 en kwamen daardoor in de best-of-sevenserie terug tot 2-1. Zonder de geblesseerde Embiid had de ploeg uit Philadelphia de eerste twee duels in Miami verloren.

De 28-jarige Kameroener liep eind vorige maand in de vorige ronde tegen Toronto Raptors een hersenschudding en een gebroken oogkas op. Embiid, genomineerd voor de prijs voor de meest waardevolle speler (MVP) van de reguliere competitie, keerde vrijdag terug in de ploeg met een beschermend masker voor zijn gezicht. Embiid tekende voor 18 punten en 11 rebounds.

„Ik had eerlijk gezegd niet zoveel energie”, zei Embiid, die bekende dat hij nogal wat last had gehad van zijn hersenschudding. „Maar daar moet ik nu even doorheen. Ik had het gevoel dat alleen mijn aanwezigheid al belangrijk zou zijn voor de ploeg.”

In het westen bracht Dallas Mavericks de achterstand tegen Phoenix Suns terug tot 2-1 door het derde duel met 103-94 te winnen. Jalen Brunson (28 punten) en Luka Doncic (26 punten, 13 rebounds) namen samen de helft van de productie van de Mavericks voor hun rekening.