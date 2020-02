Kielholtz maakt korte metten met opponente

De 30-jarige vlieggewicht versloeg haar even oude tegenstandster uit Amerika na precies twee minuten en 15 seconden door middel van een nekklem.

Het was voor de Amsterdamse haar vierde zege op een rij. Kielholtz, meervoudig wereldkampioen kickboksen, aast nadrukkelijk op een titelgevecht met titelhouder Ilima-Lei Macfarlane. Ze is vastberaden om ook in het MMA de beste te worden.

Denise Kielholtz viert haar overwinning met haar man en vechter Hesdy Gerges. Ⓒ screenshot

Dat ze haar tegenstander ’op de grond’ versloeg, was voor Kielholtz als voormalig kickbokser mooi meegenomen. In gesprek met De Telegraaf vertelde ze eerder al dat ze de Bellator-bazen wil laten zien hoe allround ze inmiddels is. „Ik wil laten zien dat ik op alle vlakken mijn vrouwtje sta”, aldus Kielholtz, die nu drie van haar vijf zeges bij de organisatie boekte door middel van een klem of verwurging.