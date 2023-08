Analyse: Niemand mist hoogmoedige Oranje Leeuwinnen

Wie iemand de maat neemt, moet zelf wel op de afspraak verschijnen. Dat deden Lineth Beerensteyn en Andries Jonker niet in de WK-kwartfinale tegen Spanje. De spits hekelde de grote mond bij de Amerikanen, maar miste in Wellington een reeks opgelegde kansen. Volgens Jonker moesten de Spanjaarden maar een antwoord vinden op het spel van Nederland. Maar Oranje had bijna tachtig minuten niets in te brengen. Toen Jonker eenmaal met een tegenzet kwam, draaide de bondscoach deze ingegeven door angst direct terug toen Stefanie van der Gragt de gelijkmaker scoorde.

Valentijn Driessen