Disciplinaire straf voor horeca-bezoeker Mitchell Dijks

Eenmaal terug op de club moest Dijks op het matje komen bij Cocu. ,,Ik heb met hem gesproken. Dat is weer opgelost. Het was niet handig. Het oordeel in de huidige maatschappij is snel daar. Zeker met social media. Het was allemaal niet zo zwart-wit als voorgesteld werd, maar het is wel iets waar hij beter over na moet denken. Daar hebben we een gesprek over gehad. En ik heb een maatregel genomen. Die heeft hij geaccepteerd en de spelersgroep is ervan op de hoogte”, aldus Cocu, die niet uit de doeken wilde doen wat de disciplinaire straf inhoudt. Dijks is wel gewoon beschikbaar voor de thuiswedstrijd tegen PSV van dit weekend.

De afwezigen

Cocu mist tegen zijn oude club de geschorste linksback Maxi Wittek en de langdurig geblesseerde Davy Pröpper. Hoewel Dijks de vacature van Wittek in zou kunnen vullen, lijkt de voorkeur van Cocu uit te gaan naar Enzo Cornelisse. Verdediger Nicolas Isimat-Mirin is hersteld van een blessure en keert naar verwachting terug in het centrum van de verdediging. Vitesse is bezig aan een slechte serie. De afgelopen vier Eredivisieduels werden verloren.