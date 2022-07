Premium Het beste van De Telegraaf

'Wij hebben wat Simons betreft een beetje geluk gehad dat het bij PSG even niet op orde was' Brands ziet ruimte voor PSV-rentree De Jong

Luuk de Jong tijdens zijn laatste seizoen bij PSV, 2018/2019. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV roert zich de afgelopen weken nadrukkelijk op de spelersmarkt. Met Walter Benitez, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever en Xavi Simons werden al vier nieuwelingen binnengehaald, terwijl het Braziliaanse toptalent Savinho onderweg is naar Eindhoven. Een belangrijke vacature die nog moet worden ingevuld, is die van spits. Eerder maakten technisch directeur John de Jong en trainer Ruud van Nistelrooy er geen geheim van dat Luuk de Jong de droomkandidaat is voor die positie. Dat proces verloopt moeizaam, maar PSV heeft nog altijd hoop dat die deal gerealiseerd kan worden, heeft Marcel Brands aangegeven op zijn eerste werkdag als algemeen directeur van de Eindhovense club.