Koepel NOC*NSF roept op coronaregels in sportkantines te volgen

„Wij brengen samen met de bonden en de gemeenten de geldende regels goed onder de aandacht van de verenigingen”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. „Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich aan de regels houden, dus ook de sportkantines.”

Het Outbreak Management Team (OMT) voert donderdag overleg en komt daarna met een advies aan het kabinet over het coronabeleid. Arts-microbioloog Marc Bonten, die in het OMT zit, zei eerder deze week in Nieuwsuur dat de commissie vooral zal adviseren om bestaande maatregelen beter uit te voeren. Zo laat de controle op QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, genezen of getest is, volgens hem te wensen over. Enkele sportbonden hebben daarna al een oproep gedaan aan hun achterban om de regels te volgen.

NOC*NSF heeft geen signalen gekregen dat in sportkantines slecht wordt gehandhaafd, hoewel uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS wel naar voren kwam dat in slechts 36 procent van de amateursportverenigingen wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.

Voetbalbond KNVB, de grootste sportbond in Nederland, heeft volgens een woordvoerder ook geen excessen geconstateerd in de voetbalkantines.