Wijnaldum en Karsdorp winnen met AS Roma van Juventus

Wijnaldum, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, had een basisplaats en werd na ruim 70 minuten gewisseld. Karsdorp was enkele minuten daarvoor in het veld gekomen. Wijnaldum maakte onlangs zijn rentree bij AS Roma na een scheenbeenbreuk, die hem deelname aan het WK in Qatar kostte.

Bij Juventus werd aanvaller Moise Kean in de 90e minuut met rood uit het veld gestuurd omdat hij Mancini na een fel duel onderuit schopte, amper een halve minuut nadat hij in het veld was gekomen.

De Romeinen herstelden zich van de nederlaag dinsdag tegen Cremonese (2-1) en namen de vierde plaats in de Serie A over van AC Milan.

Henrikh Mkhitaryan (rechts) viert zijn openingsgoal met Nicolo Barella. Ⓒ ANP/HH

Inter herstelt zich en staat weer tweede

Internazionale heeft zich in de Serie A hersteld van de nederlaag van vorige week bij Bologna (1-0). Het elftal van trainer Simone Inzaghi zette Lecce met 2-0 aan de kant en staat nu weer op de tweede plaats. De achterstand op koploper Napoli, dat vrijdag met 1-0 verloor van Lazio, is 15 punten.

Henrikh Mkhitaryan opende na een half uur spelen de score in stadion Giuseppe Meazza. Voor de Armeen betekende het zijn dertigste doelpunt in de Serie A. De Argentijn Lautaro Martínez verdubbelde in de beginfase van de tweede helft de score voor Inter, waar verdediger Denzel Dumfries een basisplaats had en Stefan de Vrij op de reservebank bleef zitten.

Inter heeft 2 punten meer dan nummer 3 Lazio, dat dinsdag in de achtste finales van de Conference League tegen AZ voetbalt.

Teun Koopmeiners voordat hij geblesseerd raakt. Ⓒ ANP/HH

Atalanta gelijk en verliest Koopmeiners

Atalanta kwam zaterdag tegen Udinese niet verder dan een gelijkspel. In Bergamo bleef het 0-0. Tegenvaller voor Atalanta was bovendien het uitvallen van de Nederlandse international Teun Koopmeiners.

Koopmeiners viel vlak voor rust geblesseerd uit. Wat er precies aan de hand is, moet nog blijken. De oud-middenvelder van AZ was evenals Marten de Roon basisspeler. Hans Hateboer ontbrak vanwege een blessure. Koopmeiners behoort tot de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, die bondscoach Ronald Koeman eerder deze week bekendmaakte.

Koploper Napoli leed vrijdag een spaarzame nederlaag tegen Lazio, dat komende dinsdag in de achtste finales van de Conference League de tegenstander van AZ is. Atalanta staat op de zesde plaats in de Serie A.

Milan onderuit

Fiorentina heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van AC Milan. Na vier overwinningen op rij, steeds behaald zonder tegentreffer, ging de regerend kampioen van Italië in Florence met 2-1 onderuit. De Argentijn Nicolás González opende kort na rust de score uit een strafschop, invaller Luka Jovic verdubbelde de voorsprong in de slotfase. In de blessuretijd deed Theo Hernández nog iets terug namens Milan.

AC Milan blijft door de nederlaag op de vierde plaats in de Serie A staan. De ploeg van trainer Stefano Pioli was bij winst naar de tweede plek geklommen. Napoli staat onbedreigd aan kop, ondanks de nederlaag vrijdagavond tegen Lazio (0-1).

Tottenham

Milan speelt woensdag in Londen de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse ploeg won de thuiswedstrijd met 1-0. Milan versloeg de afgelopen weken in de nationale competitie ook Torino, Monza (beide met 1-0) en Atalanta (2-0).

Asturi

De wedstrijd tegen Fiorentina werd na 13 minuten even stilgelegd. De spelers en toeschouwers klapten een minuut lang voor Davide Astori, de oud-speler van Fiorentina die precies vijf jaar geleden op 31-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Astori speelde met het rugnummer 13.