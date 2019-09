Frenkie en Messi pakken een punt

De Spaanse kampioen had dat voor een belangrijk deel te danken aan Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman stopte in de 57e minuut een strafschop, die werd genomen door Marco Reus. Het was de arbitrage ontgaan dat Ter Stegen te vroeg zijn doel uitkwam. Ook na de gemiste penalty kreeg Dortmund nog genoeg kansen op een doelpunt.

De andere wedstrijd in groep F, tussen Internazionale en Slavia Praag, eindigde ook onbeslist: 1-1.

Frenkie de Jong deed de gehele wedstrijd mee bij Barcelona, dat de Champions League in 2015 voor het laatst won. De middenvelder maakte zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Valencia (5-2) zijn eerste doelpunt voor de Catalanen.

Een half uur voor tijd maakte Lionel Messi zijn rentree bij Barcelona. De Argentijnse spelmaker raakte begin augustus geblesseerd aan zijn rechterkuit en kwam dit seizoen tot dinsdag nog niet in actie.