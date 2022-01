Video - Kroaat maakt weergaloos doelpunt op EK zaalvoetbal in Nederland

Horvat begon zijn actie op de middenlijn, waar hij een tegenstander aftroefde met een snelle voetberoering. Eenmaal bij het doel stuurde hij zowel de Poolse doelman als een verdediger het bos in. De afwerking was misschien nog wel het mooist. Na de kap met zijn sublieme linkervoet, werkte hij de bal in een vloeiende beweging met datzelfde been tegen de touwen Maar niet op de simpele manier, maar met een manoeuvre achter het standbeen langs: een zogenaamde rabona.

„Het was heerlijk doelpunt. Ik kan er niets anders van maken”, aldus een nuchtere Horvat, die met Kroatië een vliegende start van het toernooi beleefde dankzij de uiteindelijke 3-1 overwinning. Het andere duel in groep C werd gewonnen door Rusland, dat met maar liefst 7-1 te sterk was voor Slowakije.

Nederland

Nederland won eerder deze week met 3-2 van Oekraïne en bezet na een wedstrijd de tweede plaats in groep A. Portugal, dat met 4-2 afrekende met Servië, gaat aan kop. Zondag staat de nummers één en twee vanaf 17.30 uur tegenover elkaar in de Ziggo Dome.